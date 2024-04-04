В Башкирии на безопасность людей направили свыше 6 млрд рублей

В Башкирии за последние пять лет на безопасность направлено более 6 млрд рублей. Об этом в своём отчёте о деятельности правительства за 2023 год сообщил премьер-министр Андрей Назаров.

Фото №1 - В Башкирии на безопасность людей направили свыше 6 млрд рублей

В регионе созданы семь пожарных подразделений, построены четыре депо. Впервые сформированы спасательные отряды в сёлах Малояз и Павловка, построено здание поисково-спасательного отряда на Павловском водохранилище. Приобретено 62 единицы пожарно-спасательной техники и 18 единиц служебного автотранспорта.

Наш пожарно-спасательный вертолёт Ка-32 сейчас дежурит в круглосуточном режиме. Он используется для поиска и эвакуации людей, тушения лесных пожаров и контроля обстановки на реках.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства РБ 

По словам премьер-министра, в республике очень востребован проект «Пожарный извещатель — в каждый дом, в каждую квартиру». За пятилетку их установили более 500 тысяч, что спасло жизни свыше 1 тыс. человек, в том числе 376 детей.

Отдельное внимание уделяем и обеспечению безопасности на водных объектах. Здесь мы вдвое увеличили количество обустроенных пляжей, чтобы было удобно и безопасно в жаркое врем принимать водные процедуры. И здесь мы тоже лидеры в Приволжье.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства РБ 
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