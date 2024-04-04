В Башкирии на безопасность людей направили свыше 6 млрд рублей

В Башкирии за последние пять лет на безопасность направлено более 6 млрд рублей. Об этом в своём отчёте о деятельности правительства за 2023 год сообщил премьер-министр Андрей Назаров.
В регионе созданы семь пожарных подразделений, построены четыре депо. Впервые сформированы спасательные отряды в сёлах Малояз и Павловка, построено здание поисково-спасательного отряда на Павловском водохранилище. Приобретено 62 единицы пожарно-спасательной техники и 18 единиц служебного автотранспорта.
По словам премьер-министра, в республике очень востребован проект «Пожарный извещатель — в каждый дом, в каждую квартиру». За пятилетку их установили более 500 тысяч, что спасло жизни свыше 1 тыс. человек, в том числе 376 детей.