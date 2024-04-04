Правительство Башкирии отчиталось о своей работе за последние 5 лет

Правительство республики отчиталось о своей деятельности за последние пять лет перед депутатами Госсобрания. На заседании парламента перед народными избранниками с докладом выступил Премьер-министр Андрей Назаров.

Основной темой повестки дня очередного заседания депутатов башкирского парламента стал отчёт правительства о деятельности за последние пять лет. Доклад оказался довольно подробным и объёмным и охватил все сферы жизни в регионе: от социалки до промышленности.

По словам руководителя кабмина, за отчётный период нашей республике пришлось столкнуться со многими вызовами, которые невозможно было предусмотреть. Это и пандемия коронавируса, западные санкции, специальная военная операция. Тем не менее регион смог выстоять и благодаря грамотному управлению продолжил свое развитие.

Экономика адаптировалась к новым условиям. В период пандемии приняты беспрецедентные меры поддержки населения и бизнеса в размере 100 млрд рублей. С каждым годом инвестиции в республику показывают стабильный рост. Только в прошлом году вливания в экономику Башкортостана составили 620 млрд рублей, что является историческим максимумом.

За пять лет количество реализуемых инвестиционных проектов выросло в 3,5 раза. Сейчас их более 2 тыс. На протяжении трёх последних лет Башкортостан входит в тройку регионов-лидеров рейтинга эффективности промышленной политики. За последние пять лет на государственную поддержку промышленного производства направлено более 12 млрд рублей. Введено порядка 50 новых производств.

Также в своем докладе Премьер-министр Андрей Назаров отметил успехи в аграрном секторе, несмотря на засуху и заморочки, производство сельхозпродукции выросло на 40 %. Это результат поддержки правительством фермерских хозяйств региона. Также создаются комфортные условия для жителей села. В рамках программы комплексного развития сельских территорий за пятилетку привлечено почти 9,7 млрд. рублей. Реализовано 194 проекта в сфере благоустройства.