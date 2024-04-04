В Башкирии на контроле МЧС находятся 34 ситуации паводка

На контроле находятся 34 ситуации, связанные с подтоплением 12 жилых домов, 184 придомовых участков, 7 участков автомобильных дорог и 9 участков низководных мостов в 18 муниципальных образованиях. Сняты с контроля 3 случая подтопления придомовых участков в Альшеевском, Туймазинском и Кушнаренковском районе, где придомовая территория освободилась от воды.