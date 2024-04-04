В Башкирии на контроле МЧС находятся 34 ситуации паводка

В Башкирии за последние сутки от жителей региона поступило 268 сообщений, связанных с паводком. Каждое обращение было обработано специалистами экстренных служб.
На контроле находятся 34 ситуации, связанные с подтоплением 12 жилых домов, 184 придомовых участков, 7 участков автомобильных дорог и 9 участков низководных мостов в 18 муниципальных образованиях. Сняты с контроля 3 случая подтопления придомовых участков в Альшеевском, Туймазинском и Кушнаренковском районе, где придомовая территория освободилась от воды.
Самый большой подъем воды почти на 2 метра за сутки зафиксирован на реке Усень в Бекетово Кармаскалинского района.
Из 8 спасённых сотрудниками МЧС России в Давлеканово 5 человек размещены в пункте временного размещения, остальные у родственников.