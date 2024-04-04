В Башкирии нетрезвый водитель влетел в остановку

Сегодня, 4 апреля, в Ишимбае произошла крупная авария. Подробности рассказали в республиканской Госавтоинспекции.

Фото №1 - В Башкирии нетрезвый водитель влетел в остановку

45-летний водитель на «Шкоде» не справился с управлением и влетел в остановочный комплекс. Инцидент произошёл в жилом районе Майский.

На заднем сидении автомобиля находился несовершеннолетний сын водителя. Он был пристёгнут ремнём безопасности, однако всё равно получил травмы. Медицинская помощь была оказана ребёнку на месте ДТП. Процедура медицинского освидетельствования показала, что водитель за рулём авто был пьян.

Фото: ГИБДД РБ. 

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