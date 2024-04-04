В Башкирии предприниматель создаёт компактные конвекционные печи для нужд СВО

Предприниматель из Бирска создает компактную версию конвекционных печей для бойцов. Такие топки быстро прогревают блиндажи, хорошо просушивают одежду, и на них легко готовить пищу. Мужчина делает их из газовых баллонов. Также конструкции легко трансформируются в банные печи.

Чем меньше подача воздуха – тем медленнее будут гореть дрова. В таком режиме одной закладки топлива будет достаточно на три с лишним часа. Причём можно использовать не только поленья, но и мелкий мусор, тонкие ветви, ветошь.

Печи прогревают помещение, также на них можно готовить еду и сушить белье. Дыма от них практически нет. А герметичная крышка исключает выпадение угля. Это очень безопасно. Потому их можно ставить и в палатках. Буржуйки выручают бойцов не только в зимнее время. Летом вода на них закипает за 15 минут. Такие печки начал поставлять на передовую бирский предприниматель, как только началась спецоперация.

На удобные конструкции начали поступать заказы. Печи уходили в зону СВО целыми партиями. Уже 106 таких бирских топок можно встретить на передовой.

Печку-буржуйку за несколько минут можно превратить в банную. Для этого нужно лишь установить корзинку для камней, а вместо сегмента дымохода – водяной бак. Четыре таких приспособления уже находятся на передовой

Но оказалось, что такие буржуйки не совсем удобно перемещать из одного окопа в другой из-за огромного веса. Тогда предприниматель придумал их компактную версию, облегчив металлический корпус с 40 кг до 15 кг.