Доброволец СВО из Башкирии награжден медалью Суворова за спасение боевых товарищей

О бойце спецоперации с позывным «Тасман» рассказывает издание «Туймазинский вестник». Ему всего 37, и он служит в штурмовой роте башкирского батальона имени Даяна Мурзина.

Недавно мужчина был представлен к высокой государственной награде – медали Суворова за спасение своих товарищей на поле боя и штурм укрепрайонов ВСУ.

На передовую он отправился добровольцем, вдохновившись поступком старшего брата, который тоже ушел отстаивать интересы Родины в зону СВО. Брат – снайпер и имеет две госнаграды.

Напомним, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Также желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.