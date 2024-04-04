Президент России пообещал увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей

С 2020 года МРОТ в стране вырос с 12 тысяч до 19 тысяч руб. в месяц. В Башкирии минимальный размер оплаты труда с учетом анонсированного на 2024 год роста на 18,5% составил 22 128 рублей (+3450 руб.). Республиканский показатель выше среднероссийского (19 242 руб.) за счет уральского коэффициента 15%.