В Башкирии за последние 5 лет отметили быстрый темп строительства жилья

Рекордные инвестиции в экономику Башкортостана и темпы строительства жилья. На очередном заседании Госсобрания Правительство республики представило отчёт о своей деятельности за последние 5 лет. В этот период команде главы региона удалось преодолеть непростые вызовы – пандемию коронавируса, экономические санкции, СВО.
Тем не менее правительству удалось выполнить свои обязательства. Продолжается работа по строительству и ремонту социальных объектов, благоустройству территорий, в том числе сельских. Приступили к реализации программы модернизации коммунальной инфраструктуры.
В прошлом году был побит абсолютный рекорд по вводимому объёму жилья – 3 млн 300 тыс. квадратных метров. Всего же за пять лет удалось нарастить показатели жилищного строительства на треть. Инвестиции в экономику Башкортостана достигли 620 млрд рублей. Промышленный сектор – тоже в положительной динамике.
Число предпринимателей в республике выросло до 136 тыс., а по развитию социального предпринимательства Башкортостан находится на втором месте среди регионов России. На этом фоне и безработица сократилась вдвое – до 2,3%, это рекордный показатель за 30 лет. Развивается туризм, продолжается строительство автодорог и обновление автопарка «Башавтотранса».
Для жителей сельской местности открываются фельдшерско-акушерские пункты. Продолжается активное развитие туризма: с каждым годом Башкортостан для себя открывают миллионы гостей со всего мира. Этому способствуют не только международные форумы и мероприятия, проводимые в регионе, но и внешнеэкономическая деятельность.