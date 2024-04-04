В Башкирии за последние 5 лет отметили быстрый темп строительства жилья

Рекордные инвестиции в экономику Башкортостана и темпы строительства жилья. На очередном заседании Госсобрания Правительство республики представило отчёт о своей деятельности за последние 5 лет. В этот период команде главы региона удалось преодолеть непростые вызовы – пандемию коронавируса, экономические санкции, СВО.

Тем не менее правительству удалось выполнить свои обязательства. Продолжается работа по строительству и ремонту социальных объектов, благоустройству территорий, в том числе сельских. Приступили к реализации программы модернизации коммунальной инфраструктуры.

В прошлом году был побит абсолютный рекорд по вводимому объёму жилья – 3 млн 300 тыс. квадратных метров. Всего же за пять лет удалось нарастить показатели жилищного строительства на треть. Инвестиции в экономику Башкортостана достигли 620 млрд рублей. Промышленный сектор – тоже в положительной динамике.

На протяжении трех последних лет Башкортостан входит в тройку регионов-лидеров рейтинга эффективности промышленной политики. За последние 5 лет на государственную поддержку промышленного производства направлено более 12 млрд рублей. Введено порядка 50 новых производств. В результате в прошлом году промышленность выросла на 6,5%. Это существенно лучше, чем в среднем по стране. Нам удалось удвоить объемы производства в легкой и деревообрабатывающей промышленности. И здесь досрочно выполнили целевой ориентир 310-го Указа главы республики. Андрей Назаров, Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан

Число предпринимателей в республике выросло до 136 тыс., а по развитию социального предпринимательства Башкортостан находится на втором месте среди регионов России. На этом фоне и безработица сократилась вдвое – до 2,3%, это рекордный показатель за 30 лет. Развивается туризм, продолжается строительство автодорог и обновление автопарка «Башавтотранса».