В Уфе шестые сутки продолжаются поиски пропавших подростков

В Уфе шестые сутки продолжаются поиски пропавших подростков – Дамира Адигамова и Павла Паличева. Уже несколько дней работа идёт в круглосуточном режиме. Сотрудники МВД, Росгвардии, Следкома, спасатели и волонтёры прочесывают местность в акватории реки Белой, проводятся и водолазные работы.

Найдены только рюкзаки мальчиков и предположительно сапог одного из них. Поисковый отряд «ЛизаАлерт» приглашает всех присоединиться. От числа людей зависит ежедневный охват новых территорий поиска. Особенно нужны люди со спортивной или туристической подготовкой.

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Уфимская волна