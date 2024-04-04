В Уфе провели редкую операцию

Врачи Республиканского кардиологического центра провели редкую операцию, во время которой охладили тело пациентки до 30 градусов. У жительницы Бураевского района с врожденным пороком сердца обнаружили большую аневризму размером 6 см, которая распространилась на левую и правую сонные артерии. Из-за угрозы жизни хирургами было принято решение срочно оперировать. Сложное хирургическое вмешательство длилось 3 часа, сейчас пациентка идет на поправку.

Еще пару недель назад Рания пережила непростую 3-часовую операцию. Затем 5 дней реанимации и 2 недели наблюдения. Сейчас, благодаря профессионализму врачей, женщина начинает реабилитацию и уже идет на поправку.

Бригада врачей провела пациентке специальную операцию, во время которой удалили расслоенный сосуд и установили вместо него протез, а также поставили кардиостимулятор. Сложность операции состояла в необходимости гипотермической защиты головного мозга. Для этого использовался специальный аппарат искусственного кровообращения, с помощью которого тело пациентки охладили до 30°С.

Аневризма аорты — болезнь, не имеющая возраста. Причиной появления этого недуга могут стать врожденные предпосылки, гипертоническая болезнь или травма грудной клетки, полученная, например, при ДТП.