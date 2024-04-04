В Башкирии научились клонировать картофель

Более 23 тысяч клубней «чистого», безвирусного картофеля. Такое количество посадочного материала, которое измеряется не в килограммах и тоннах, а именно в штуках, планируют получить этой осенью специалисты башкирского филиала Россельхозцентра. Правда, перед этим им предстоит в лабораторных условиях методом микроклонирования получить зелёные ростки.

Здесь практически всё называют с приставкой «микро»: и сам процесс клонирования, и растения, из которых получают микроклоны для дальнейшего размножения. Задача специалистов башкирского филиала Россельхозцентра на этот сезон: из 100 исходных микрорастений картофеля шести сортов методом черенкования получить 6500.

С клубня картофеля, глазка, берется верхушечная меристема, в которой нет вирусов, и она высаживается также на питательные среды, и получается исходный материал. Исходный материал уже идет на микроклонирование, то есть на массовое размножение.

В лабораторных условиях при 19 °C микрорастения в пробирках растут около двух-трех недель. Температурный режим очень важен. Если будет теплее, начнут образовываться клубни, чего допускать категорически нельзя.

Эти микрорастения в конце мая высадят в летние теплицы, а в сентябре планируется сбор урожая. Но это будет не товарный картофель, а мини-клубни, то есть посадочный материал для сезона 2025 года.

Без каких-либо вирусов и патогенов, абсолютно «чистый» посадочный материал – в этом и есть основная цель работы. В последующем полученные путем микроклонирования семена картофеля садоводы и овощеводческие хозяйства смогут, не обновляя, использовать 6–7 сезонов. При этом практически гарантирована сохранность сортовых и вкусовых качеств.