В Уфе прошло заседание комитета по развитию институтов гражданского общества

В больнице скорой медицинской помощи прошло выездное заседание комитета по развитию институтов гражданского общества, информационной политике и делам религий Госсобрания республики.

Помимо депутатов регионального парламента, в нём приняли участие представители руководства региональных министерств и ведомств. Одной из тем стало исполнение закона о волонтёрстве, а также отчёт контрольно-счетной палаты региона на 2023 год.

Было выявлено нарушений почти на 13 млрд рублей. Также в повестке работы комиссии было знакомство с работой медучреждения и достижения больницы. За прошлый год там провели более 14 тыс. операций.

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