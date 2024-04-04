В Уфе прошло заседание комитета по развитию институтов гражданского общества

В больнице скорой медицинской помощи прошло выездное заседание комитета по развитию институтов гражданского общества, информационной политике и делам религий Госсобрания республики.
Помимо депутатов регионального парламента, в нём приняли участие представители руководства региональных министерств и ведомств. Одной из тем стало исполнение закона о волонтёрстве, а также отчёт контрольно-счетной палаты региона на 2023 год.
Было выявлено нарушений почти на 13 млрд рублей. Также в повестке работы комиссии было знакомство с работой медучреждения и достижения больницы. За прошлый год там провели более 14 тыс. операций.