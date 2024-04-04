Стало известно, когда в Уфе откроют Южные ворота

Масштабное строительство по транспортному проекту на южном выезде из столицы началось в 2022 году. К завершению близится перестройка инженерных коммуникаций, в ближайшее время начнут укладку дорожного полотна. На участке работает более ста единиц техники.
Сейчас продолжаются работы по реконструкции и расширению улицы Пугачева, строительству улицы Генерала Рыленко и созданию дорожной развязки — ее протяженность составит 102 метра.
В ходе реализации проекта только на улице Пугачева требовалось снести 106 объектов недвижимости. Власти провели большую работу с собственниками помещений. По большинству объектов выплачены компенсации. Как сообщили в администрации города, строительные работы ведутся круглосуточно.