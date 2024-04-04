Стало известно, когда в Уфе откроют Южные ворота

Масштабное строительство по транспортному проекту на южном выезде из столицы началось в 2022 году. К завершению близится перестройка инженерных коммуникаций, в ближайшее время начнут укладку дорожного полотна. На участке работает более ста единиц техники.

Сейчас продолжаются работы по реконструкции и расширению улицы Пугачева, строительству улицы Генерала Рыленко и созданию дорожной развязки — ее протяженность составит 102 метра.