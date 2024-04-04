Ушёл из жизни известный дипломат из Башкирии Рашид Халиков

Не стало дипломата, уроженца республики Рашида Халикова. Его не стало на 70-м году жизни. Свою жизнь Рашид Масгутович посвятил дипломатии. Причем большая часть трудовой деятельности была связана с ООН.

Халиков работал и по гуманитарным вопросам в разных точках мира. С 2015 года в должности помощника Генсекретаря ООН по гуманитарным партнерствам со странами Ближнего Востока и Центральной Азии вносил вклад в международные усилия по преодолению последствий чрезвычайных ситуаций. Свои соболезнования выразили в Министерстве иностранных дел России.