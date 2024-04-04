В Уфу с гастролями приедет театр из Чувашии

Актеры из Чувашии выступят в столице Башкортостана благодаря программе «Большие гастроли» Министерства культуры России. Спектакли покажут с 17 по 19 апреля на сцене Уфимского татарского театра «Нур».

В первый день тура представят постановку «Константин Иванов» по пьесе Иоакима Максимова-Кошкинского. Во второй день зрители увидят комедию «Не сыграть ли нам свадьбу?» по пьесе Арсения Тарасова. Завершением тура станет спектакль «Раб дьявола» по мистической драме народного поэта Чувашской АССР Якова Ухсая.

Башкирская земля чувашскому народу подарила двух очень больших народных поэтов. Один из них — классик чувашской литературы, поэтов, это Константин Васильевич Иванов и Яков Ухсай. Везем сюда произведения этих авторов. Зрители все три спектакля очень хорошо принимают. Мы везли и в Москву эти спектакли, и в Питер, и в Ульяновск, и в Казань, и в Тюмень.

Геннадий Медведев, артист Чувашского государственного академического театра им. К. В. Иванова, народный артист Чувашской Республики

Эта программа нам помогает себя показать на другой площадке и увидеть другого зрителя, и оценку получать.

Елена Николаева, директор Чувашского государственного академического драматического театра им. К. В. Иванова, заслуженный работник культуры Чувашской Республики.
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