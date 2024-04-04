В Уфу с гастролями приедет театр из Чувашии

Актеры из Чувашии выступят в столице Башкортостана благодаря программе «Большие гастроли» Министерства культуры России. Спектакли покажут с 17 по 19 апреля на сцене Уфимского татарского театра «Нур».
В первый день тура представят постановку «Константин Иванов» по пьесе Иоакима Максимова-Кошкинского. Во второй день зрители увидят комедию «Не сыграть ли нам свадьбу?» по пьесе Арсения Тарасова. Завершением тура станет спектакль «Раб дьявола» по мистической драме народного поэта Чувашской АССР Якова Ухсая.