В Уфу с гастролями приедет театр из Чувашии

Башкирская земля чувашскому народу подарила двух очень больших народных поэтов. Один из них — классик чувашской литературы, поэтов, это Константин Васильевич Иванов и Яков Ухсай. Везем сюда произведения этих авторов. Зрители все три спектакля очень хорошо принимают. Мы везли и в Москву эти спектакли, и в Питер, и в Ульяновск, и в Казань, и в Тюмень.

Геннадий Медведев, артист Чувашского государственного академического театра им. К. В. Иванова, народный артист Чувашской Республики