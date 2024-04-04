В Уфе создана группировка для борьбы с паводком

В Уфе создана группировка сил из 1600 человек и более 520 единиц техники для оперативного реагирования в период паводка. Об этом рассказали в Управлении гражданской защиты столицы. Здесь в единой дежурно-диспетчерской службе идет постоянный мониторинг ситуации и принимаются все обращения.
Кроме того, создано 16 противопаводковых штабов и подготовлены свыше 40 пунктов временного размещения. По сценарию максимального подъёма воды в зону затопления могут попасть 40 жилых домов, около 280 приусадебных участков.
Кроме того, за территориями, находящимися в зоне повышенной опасности подтопления, будут следить с помощью беспилотников. Сотрудники УГЗ проводят регулярные рейды и информируют жителей как в личной беседе, так и с применением репродукторов и автомобилей с громкоговорителями. Многие жители уже готовы встретить половодье. А кто-то даже ведет фотоархив подтоплений за разные годы.