Школьник из Уфы победил на олимпиаде по математике в Туркменистане

Школьник из Уфы победил среди ровесников-математиков на олимпиаде в Туркменистане. Золотую медаль завоевал 11-классник из 93-го лицея в составе сборной России. В городе Аркадаг прошли международные математические соревнования, олимпиада была посвящена 300-летию со дня рождения великого мыслителя Востока Махтумкули Фраги.

Целая история на математическом языке может уместиться в одну страницу. Геометрия — один из любимых предметов 11-классника Димы Вылубкова. Школьник с детства отдавал предпочтение цифрам и даже вместо рисунков в альбомах оставлял числа.

Ежегодно школьник участвует в олимпиадах, занимает призовые места. Из последней поездки привёз победу. В Туркменистане проходило математическое соревнование, команда сборной России заняла первое место.