В Уфе продолжается первенство России по спортивной гимнастике

В Уфе продолжается первенство России по спортивной гимнастике среди спортсменов до 16-ти лет. Вчера завершились квалификационные состязания среди юниоров.

Глеб Редькин из нашей республики стал 4-м и прошел в следующий этап. Сегодня в дневной сессии на старт вышли юниорки по программе кандидатов в мастера спорта, а вечером выступили мастера спорта.

Гимнастки демонстрировали свои навыки на четырех снарядах: брусья, бревно, опорный прыжок и вольные упражнения. Среди представителей нашей республики — Ира Рогожина и Камилла Абдрашитова. В финальный этап отобрались только 24 гимнастки.