В Уфе продолжается первенство России по спортивной гимнастике среди спортсменов до 16-ти лет. Вчера завершились квалификационные состязания среди юниоров.
Глеб Редькин из нашей республики стал 4-м и прошел в следующий этап. Сегодня в дневной сессии на старт вышли юниорки по программе кандидатов в мастера спорта, а вечером выступили мастера спорта.
Гимнастки демонстрировали свои навыки на четырех снарядах: брусья, бревно, опорный прыжок и вольные упражнения. Среди представителей нашей республики — Ира Рогожина и Камилла Абдрашитова. В финальный этап отобрались только 24 гимнастки.
В личных всероссийских соревнованиях Камилла Абдрашитова принимает участие впервые. По итогам квалификационных выступлений спортсменка стала 9-й, а Ира Рогожина — 30-й. Уже завтра в центре гимнастики стартуют финалы у юниоров в личном многоборье, а послезавтра определят победительниц у юниорок.