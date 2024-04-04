Сборная Башкирии победила на соревнованиях по греко-римской борьбе

Сборная Башкортостана стала победителем всероссийских соревнований по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет памяти заслуженного тренера СССР Владимира Бормана. Ежегодный турнир проводился уже в тридцать восьмой раз, в этом году в новом формате командных соревнований «стенка на стенку».

Именно благодаря этому приёму Николай Турбин одержал победу в заключительной десятой схватке финала против сборной Сибирского федерального округа. На ковёр Турбин вышел при счёте 4:5 не в пользу нашей сборной. Получился настоящий финал, соперники перехватывали инициативу, но победу ценой травмы смог забрать всё-таки Николай.

Все начали настраивать на эту встречу, каждый верил в меня, чтобы я забрал. После того как я получил травму, я перестал верить, и тут подвернулся шанс его положить, я не упустил. Николай Турбин, победитель всероссийских соревнований по греко-римской борьбе

Однако поначалу в финале у сборной Башкортостана дела складывались хорошо. В самых лёгких весовых категориях наши борцы не знали себе равных и быстро повели в счёте 4:0. Одну из схваток выиграл Кирилл Нужин, который на этих соревнованиях и вовсе остался непобеждённым.

Был тяжело бороться, переживаешь за свою команду, всё может случиться, надо не переживать, стремиться и добиваться того, что хочешь. Кирилл Нужин, победитель всероссийских соревнований по греко-римской борьбе

Следом сборная Башкортостана проиграла пять схваток и отложила выявление победителя как раз на десятую, которую и забрал Турбин. Этим и хороши командные соревнования. Ведь до конца не было понятно, кто же одержит победу.

Для них командные соревнования — очень ребята набирают духом, понимают, что такое команды, одна победа — это не победа команды, как минимум 5 или 6 должны выиграть. Искандарян Мнацакан, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе

А вот сборную Московской области перед решающей десятой схваткой против команды Самарской области устраивала только чистая победа своего представителя. Когда на ковёр вышел призёр первенства России Вадим Троицкий, он начал набирать баллы, в итоге одержав техническую победу.

Мы говорили, что, возможно, Вадим, всё будет решаться в последней схватке, мы сказали ему: либо класть, либо чисто технически баллы отдавать нельзя, либо мы всё проигрываем. Григорий Маленко, тренер сборной московской области по греко-римской борьбе