Сборная Башкирии победила на соревнованиях по греко-римской борьбе

Сборная Башкортостана стала победителем всероссийских соревнований по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет памяти заслуженного тренера СССР Владимира Бормана. Ежегодный турнир проводился уже в тридцать восьмой раз, в этом году в новом формате командных соревнований «стенка на стенку».
Именно благодаря этому приёму Николай Турбин одержал победу в заключительной десятой схватке финала против сборной Сибирского федерального округа. На ковёр Турбин вышел при счёте 4:5 не в пользу нашей сборной. Получился настоящий финал, соперники перехватывали инициативу, но победу ценой травмы смог забрать всё-таки Николай.
Однако поначалу в финале у сборной Башкортостана дела складывались хорошо. В самых лёгких весовых категориях наши борцы не знали себе равных и быстро повели в счёте 4:0. Одну из схваток выиграл Кирилл Нужин, который на этих соревнованиях и вовсе остался непобеждённым.
Следом сборная Башкортостана проиграла пять схваток и отложила выявление победителя как раз на десятую, которую и забрал Турбин. Этим и хороши командные соревнования. Ведь до конца не было понятно, кто же одержит победу.
А вот сборную Московской области перед решающей десятой схваткой против команды Самарской области устраивала только чистая победа своего представителя. Когда на ковёр вышел призёр первенства России Вадим Троицкий, он начал набирать баллы, в итоге одержав техническую победу.
Соревнования по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет памяти заслуженного тренера СССР Владимира Бормана прошли уже в тридцать восьмой раз. Уфа вновь провела турнир на самом высоком организационном уровне.