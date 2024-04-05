В Уфе пропавших подростков ищут с помощью вездехода-амфибии «Шерп»

За эти дни добровольцами было пройдено около 3000 км, закрыто 1594 кв. км. территории, выполнено 350 задач. Все эти дни не прекращает работу водолазная группа Управления гражданской защиты Уфы, также постоянно задействован катер на воздушной подушке. Вчера с его помощью удалось доставить поисковиков на остров и произвести его тщательный прочёс. В связи с потеплением и сходом льда отрабатываются задачи наблюдения за акваторией по течению реки Белой с помощью оптических приборов. Вдоль береговой линии в течение светового дня было выставлено пять наблюдательных постов. Все точки, заслуживающие внимания, проверялись с воздуха квадрокоптерами. Также неравнодушные горожане предоставили для отработки сложных маршрутов вездеход-амфибию «Шерп».

Волонтеры ПСО «Лиза Алерт»