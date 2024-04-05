В Уфе пропавших подростков ищут с помощью вездехода-амфибии «Шерп»

В Уфе уже неделю ищут пропавших детей – 13-летнего Павла Паличева и 14-летнего Дамира Адигамова. Отрабатываются все возможные версии, информация направляется координаторам поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», штаб поиска работает в круглосуточном режиме.

Фото №1 - В Уфе пропавших подростков ищут с помощью вездехода-амфибии «Шерп»

Напомним, в поисках подростков помогают опытные поисковики из других регионов страны, а также просто неравнодушные граждане.

За эти дни добровольцами было пройдено около 3000 км, закрыто 1594 кв. км. территории, выполнено 350 задач. Все эти дни не прекращает работу водолазная группа Управления гражданской защиты Уфы, также постоянно задействован катер на воздушной подушке. Вчера с его помощью удалось доставить поисковиков на остров и произвести его тщательный прочёс. В связи с потеплением и сходом льда отрабатываются задачи наблюдения за акваторией по течению реки Белой с помощью оптических приборов. Вдоль береговой линии в течение светового дня было выставлено пять наблюдательных постов. Все точки, заслуживающие внимания, проверялись с воздуха квадрокоптерами. Также неравнодушные горожане предоставили для отработки сложных маршрутов вездеход-амфибию «Шерп».

Волонтеры ПСО «Лиза Алерт»

Продолжается осмотр береговой линии, пешие группы прочесывают леса и окрестности, автоэкипажи расклеивают ориентировки, работают кинологи.  

Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавших мальчиков, просят обратиться на круглосуточную горячую линию отряда 8 (800)700-54-52 либо к инфоргам поиска: Елене (Барбие) 8-987-09-97-092, Анастасии (Моррисан) 8-937-32-04-474.  

Фото: группа «Лиза Алерт. Башкортостан», Vk

Подписка Google News Google News
Получайте уведомления на
главные новости Башкирии
в смартфон
Волна
Республика Башкортостан. Международная выставка-форум «Россия»