В Уфе пропавших подростков ищут с помощью вездехода-амфибии «Шерп»

В Уфе уже неделю ищут пропавших детей – 13-летнего Павла Паличева и 14-летнего Дамира Адигамова. Отрабатываются все возможные версии, информация направляется координаторам поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», штаб поиска работает в круглосуточном режиме.
Напомним, в поисках подростков помогают опытные поисковики из других регионов страны, а также просто неравнодушные граждане.
Продолжается осмотр береговой линии, пешие группы прочесывают леса и окрестности, автоэкипажи расклеивают ориентировки, работают кинологи.
Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавших мальчиков, просят обратиться на круглосуточную горячую линию отряда 8 (800)700-54-52 либо к инфоргам поиска: Елене (Барбие) 8-987-09-97-092, Анастасии (Моррисан) 8-937-32-04-474.
Фото: группа «Лиза Алерт. Башкортостан», Vk