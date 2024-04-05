В Башкирии распространяется фейковая информация о заражении кишечной инфекцией

В Башкирии активно распространяются фейки о биологических диверсиях. Об этом информирует Роспотребнадзор по Башкирии в своем телеграм-канале.

Фото №1 - В Башкирии распространяется фейковая информация о заражении кишечной инфекцией

Сообщается, что жители республики в мессенджерах получают сообщения о том, что при употреблении водопроводной воды они могут заразиться холерой.  

По данным ведомства, поводом для появления такой информации послужило постановление главного санитарного врача России о дополнительных мерах по профилактике холеры. Однако по состоянию на сегодняшний день это постановление считается недействительным.

Специалисты Роспотребнадзора по республике призывали жителей региона доверять только проверенной информации из достоверных источников.

Фото: Роспотребнадзор по РБ, ТГ

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