В районе Башкирии из-за подъема талых вод пришлось эвакуировать жителей

В пресс-службе госкомитета республики по ЧС сообщили, что накануне спасатели эвакуировали жителей нескольких населенных пунктов в Хайбуллинском районе с подтопленных территорий.

Так, в селе Бурибай на лодке к родственникам доставили 51-летнего мужчину и 59-летнюю женщину. А из деревни Илячево к родным эвакуировали местную жительницу и ее пятерых детей.