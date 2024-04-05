В районе Башкирии из-за подъема талых вод пришлось эвакуировать жителей

В Башкирии продолжается интенсивное снеготаяние. На фоне теплой погоды талые воды переливают дороги, разливаются в застроенных низинах.

Фото №1 - В районе Башкирии из-за подъема талых вод пришлось эвакуировать жителей

В пресс-службе госкомитета республики по ЧС сообщили, что накануне спасатели эвакуировали жителей нескольких населенных пунктов в Хайбуллинском районе с подтопленных территорий.  

Фото №2 - В районе Башкирии из-за подъема талых вод пришлось эвакуировать жителей

Так, в селе Бурибай на лодке к родственникам доставили 51-летнего мужчину и 59-летнюю женщину. А из деревни Илячево к родным эвакуировали местную жительницу и ее пятерых детей.

Фото: ГКЧС РБ

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