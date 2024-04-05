Жительница Башкирии передала автомобиль УАЗ на нужды СВО

В редакцию издания «Родник плюс» обратился председатель Союза десантников России в Чишминском районе Ильяс Байков. Он рассказал о том, что в настоящее время участники организации собирают гуманитарную помощь для наших бойцов, которые стоят на защите интересов Отчизны в зоне проведения спецоперации.

По словам Ильяса Байкова, в Башкирии много неравнодушных людей, которые протягивают руку помощи в это трудное для всей страны время. Так, недавно жительница села Сафарово Валия Асадуллина подарила автомобиль УАЗ для нужд наших военнослужащих.

Он рассказал, что машина осталась от ее покойного супруга и она очень хочет, чтобы автомобиль помог нашим бойцам приблизить победу. А еще она от всей души желает всем вернуться домой живыми.

А мы напомним, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Также желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.