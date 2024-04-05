В Башкирии за сутки поступило 120 сообщений о подтоплении

Экстренные службы Башкирии активно следят за паводковой ситуацией в регионе. Так, за последние сутки поступило 120 сообщений о подтоплении талыми водами.
С начала 2024 года сотрудники экстренных служб реагировали на оперативные события уже 715 раз. Сейчас на контроле МЧС по РБ находятся 39 ситуаций в 20 муниципальных образованиях, за сутки — 23.
Максимальный подъем уровня воды за сутки отмечается на реке Сим возле деревни Пятилетка Иглинского района +166 см и на реке Уршак в районе населенного пункта Булгаково Уфимского района — рост на 119 см.