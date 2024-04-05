В Башкирии запустили конкурс грантов на сохранение и развитие языков

Сегодня, 5 апреля, стартовал конкурс грантов Главы Башкирии на сохранение и развитие языков республики. Общий объём грантов – 50 млн рублей.
В конкурсе могут принять участие некоммерческие неправительственные организации. Речь идет не только о тех, кто зарегистрирован в Башкирии, но и из других субъектов РФ. Главное – соответствовать условиям положения. Самые лучшие инициативы по сохранению и развитию языков получат до 3 млн рублей на реализацию проектов.
За 4 года существования конкурса гранты получили 134 инициативы на общую сумму 230 млн рублей. Прием заявок продлится до 17:00 6 мая 2024 года по местному времени. Все необходимая информация о конкурсе – на официальном сайте грантыглавы102.рф. Имена победителей назовут в июле, а уже в августе они приступят к реализации проектов.