В Башкирии запустили конкурс грантов на сохранение и развитие языков

В конкурсе могут принять участие некоммерческие неправительственные организации. Речь идет не только о тех, кто зарегистрирован в Башкирии, но и из других субъектов РФ. Главное – соответствовать условиям положения. Самые лучшие инициативы по сохранению и развитию языков получат до 3 млн рублей на реализацию проектов.