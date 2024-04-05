Участников СВО из Башкирии освободили от уплаты транспортного налога

Жители Башкирии, которые приняли решение стать участниками спецоперации, будут освобождены от уплаты транспортного налога. Соответствующие изменения в Закон "О транспортном налоге" внесли башкирские депутаты.
Председатель башкирского парламента Константин Толкачев пояснил, что от налога освобождаются не только непосредственные участники СВО, но и члены их семей. Под членами семей понимаются жены участников спецоперации, а если официальной жены нет - отец или мать.
Льгота повлечет за собой снижение поступлений в бюджет республики в сумме 100 млн рублей — эта сумма учтена Законом «О бюджете Республики Башкортостан на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».
Напомним, в Башкирии, желающие подписать контракт с министерством обороны России могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Кроме того, все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащих и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Добавим, в октябре прошлого года Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о дополнительных мерах поддержки участников спецоперации. Согласно указу, мобилизованные, заключившие контракт с минобороны после 10 ноября 2023 года, получат дополнительную выплату 100 тыс. рублей. Также с октября 2023 года минимальный оклад бойцов вырос до 210 тысяч рублей. Кроме того, контрактники могут рассчитывать на единоразовую выплату от минобороны России в размере 195 тысяч рублей, а меценаты Уфы и ряда других городов республики выплачивают единовременно 100 тыс. рублей. Таким образом, воины-контрактники получат единовременную выплату более 400 тыс. рублей.