В Башкирии мобильный ФАП объехал 36 деревень

В Мишкинском районе новый мобильный ФАП объехал 36 деревень. Передвижной фельдшерско-акушерский пункт начал функционировать несколько месяцев назад и уже принял почти 400 человек. Выезды осуществлялись в первую очередь в отдаленные населенные пункты, где нет стационарных ФАПов. Таких мобильных комплексов по республике уже 49.

Спереди — это обычная «Газель», и только наличие на нём красного креста и текстового логотипа сбоку выдают принадлежность транспорта к разряду специальных. Сегодня этот ФАП на колесах держит путь в Митряево. Жители деревни ждут мобильную бригаду уже с самого утра.

Возможность пройти диспансеризацию, не выезжая из своего населенного пункта, выдалась жителям Мишкинского района не так давно. Передвижной фельдшерско-акушерский пункт появился в декабре прошлого года. За это время специалисты объехали 36 деревень, обследовали почти четыреста человек.

Молодой врач приехал сюда из Давлекановского района. Работает более полугода, однако, несмотря на короткий срок, жители уже отзываются о нем, как о хорошем терапевте.

На борту есть все необходимое — там можно сделать экспресс-анализ, оказать экстренную помощь и осмотр. Внутри он разделен на два помещения. В первом проходит первичный осмотр, во втором проводят диагностические манипуляции и процедуры. В районе также есть и стационарные ФАПы на местах. Их сейчас 32.