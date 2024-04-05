В России разработан первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева

Благодаря развитию медицинской науки впервые начали внедрение в клиническую практику инновационных биомедицинских клеточных продуктов и тканевой инженерии. В них нуждаются свыше 6 миллионов человек. Завершаем также исследования для регистрации первого в мире лекарства от неизлечимой ранее болезни Бехтерева. Учёные со всего света бились над тем, как можно остановить её развитие, а российским новаторам удалось создать препарат, который способен помочь десяткам тысяч людей. Гордимся такими успехами.

Михаил Мишустин, Председатель Правительства Российской Федерации