Уфимские кардиохирурги спасли пациента с аневризмой аорты внушительных размеров

Как рассказала главный врач Республиканского кардиоцентра Ирина Николаева, житель Давлеканово, 1984 года рождения, поступил с районную больницу с жалобами на кашель. Медики предположили, что у него бронхит.

Однако по итогам КТ-обследования приняли решение отправить его к специалистам кардиоцентра. В Уфе ему был поставлен диагноз: аневризма грудного отдела аорты более 7 см. Мужчине сделали экстренную операцию.

По словам Ирины Николаевой, без хирургического вмешательства пациент мог скончаться: из-за постоянного давления аорта могла разорваться. Операцию на сосудах проводили через прокол в области бедра.

В настоящее время мужчина выписан из стационара и находится дома.

По количеству таких процедур наш кардиоцентр входит в пятёрку ведущих кардиоцентров страны, добавила Ирина Николаева.