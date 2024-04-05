В Башкирии полицейского задержали при получении взятки

При этом посредник оставлял себе 20% от требуемой суммы, а остальное получал полицейский. При передаче взятки в размере 800 тысяч рублей полицейский задержан с поличным. В отношении него возбуждено уголовное дело. Подозреваемый взят под домашний арест.