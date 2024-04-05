В Башкирии полицейского задержали при получении взятки

В Башкирии с поличным задержали сотрудника полиции. Он пытался получить взятку.
37-летний полицейский через знакомого потребовалась от жителя Октябрьского 1 млн рублей. За вознаграждение он пообещал прекратить проверку по факту возможной причастности к совершению мошенничества.
При этом посредник оставлял себе 20% от требуемой суммы, а остальное получал полицейский. При передаче взятки в размере 800 тысяч рублей полицейский задержан с поличным. В отношении него возбуждено уголовное дело. Подозреваемый взят под домашний арест.
Фото: УФСБ РФ по РБ.