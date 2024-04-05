В Башкирии объём «зелёных» инвестиций превысил 30,5 млрд рублей

В Башкирии – в регионе с развитой промышленностью – существует ощутимая нагрузка на окружающую среду. Руководство республики делает всё возможное для сохранения природы и бережного отношения к ней.
Важным этапом в минимизации негативного влияния на окружающую среду является конструктивное взаимодействие с руководством предприятий.
Компании внедряют в производство экологичные технологии, принимают на себя обязательства по сокращению вредных выбросов, увеличивают финансирование природоохранных мероприятий.
Снижение вредных выбросов в атмосферу, уменьшение объемов сточных вод, ликвидация накопленного вреда окружающей среде, наведение порядка в недропользовании – вот ключевые направления в сфере охраны окружающей среды, на которые обратил особое внимание Глава Башкирии. Они обсуждались сегодня в Уфе на совещании, которое провел Радий Хабиров, о чем рассказывал «Башинформ». Одним из вопросов было обсуждение реализации экологических программ «Башнефти».
«Башнефть» (входит в структуру «Роснефти») в 2023 году увеличила финансирование природоохранных мероприятий на 40%, направив на эти цели свыше 9 млрд рублей. За последние 5 лет «зеленые» инвестиции компании превысили 30,5 млрд рублей.
Компания реализует природоохранные мероприятия нескольким направлениям. Одно из них – восстановление лесов и водных биоресурсов. За последние 5 лет высажено свыше 4,5 млн деревьев на площади более 1,3 тыс. га. За тот же период выпущено в водоемы Башкирии, Ханты-Мансийского и Ненецкого автономных округов, более 5 млн мальков ценных пород рыб, среди которых стерлядь, сиг, семга, пелядь.
«Зеленые» технологии становятся частью производственного процесса. В частности, биологические очистные сооружения (БОС) уфимской группы НПЗ переработали за последние 5 лет 134 млн кубометров стоков. Они обслуживают не только НПЗ «Башнефти», но и очищают сточные воды 66 предприятий северной промышленной зоны Уфы и ливневые стоки. Кроме того, компания в 2019-2023 гг. на 11% снизила объем выбросов в атмосферу.
Управленческая команда Башкирии ставит целью обеспечение в республике экологического благополучия, что является краеугольным камнем в создании комфортной и благоприятной среды. Как следует из недавнего отчета правительства РБ, на эти цели за 5 лет направлено порядка 12,3 млрд рублей.