В Башкирии объём «зелёных» инвестиций превысил 30,5 млрд рублей

Снижение вредных выбросов в атмосферу, уменьшение объемов сточных вод, ликвидация накопленного вреда окружающей среде, наведение порядка в недропользовании – вот ключевые направления в сфере охраны окружающей среды, на которые обратил особое внимание Глава Башкирии. Они обсуждались сегодня в Уфе на совещании, которое провел Радий Хабиров, о чем рассказывал «Башинформ». Одним из вопросов было обсуждение реализации экологических программ «Башнефти».