Радий Хабиров принял участие в совещании Южно-Уральского межрегионального Росприроднадзора

Ближайшие два года станут переломными в вопросах экологии. Все предприятия, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, должны до конца 2024-го получить комплексное экологическое разрешение. Всего в республике насчитывается более 3,5 тыс. подобных объектов.

Проведение экомониторинга на них – стало основным вопросом сегодняшнего совещания в Южно-Уральском межрегиональном управлении Росприроднадзора. Участие в нём принимал Глава Башкортостана. Радий Хабиров отметил, что природопользователи – это прежде всего партнёры республики и от работы промышленных предприятий, зависит экономическое и социальное благополучие региона. Поэтому с представителями промышленных предприятий прежде всего нужно выстраивать конструктивный диалог.

Мы очень тесно взаимодействуем с Росприроднадзором в сфере охраны окружающей среды, есть определённые итоги. Нам нужно и дальше объединять усилия, потому что 2024–2025 годы будут в некотором смысле переломными в вопросах экологии, в части принятия решений по загрязнению воздуха, сточных вод, атмосферных выбросов. Поэтому сегодня на совещании обсудим наши задачи в этом направлении.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Глава республики назвал четыре ключевых направления по охране природы Башкортостана, которыми сегодня озабочены власти региона. Это уменьшение выбросов в атмосферу вредных веществ, загрязняющих сточные воды, ликвидация накопленных отходов и наведение порядка в сфере добычи полезных ископаемых.

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