Радий Хабиров принял участие в совещании Южно-Уральского межрегионального Росприроднадзора

Мы очень тесно взаимодействуем с Росприроднадзором в сфере охраны окружающей среды, есть определённые итоги. Нам нужно и дальше объединять усилия, потому что 2024–2025 годы будут в некотором смысле переломными в вопросах экологии, в части принятия решений по загрязнению воздуха, сточных вод, атмосферных выбросов. Поэтому сегодня на совещании обсудим наши задачи в этом направлении.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан