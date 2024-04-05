Радий Хабиров принял участие в совещании Южно-Уральского межрегионального Росприроднадзора

Ближайшие два года станут переломными в вопросах экологии. Все предприятия, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, должны до конца 2024-го получить комплексное экологическое разрешение. Всего в республике насчитывается более 3,5 тыс. подобных объектов.
Проведение экомониторинга на них – стало основным вопросом сегодняшнего совещания в Южно-Уральском межрегиональном управлении Росприроднадзора. Участие в нём принимал Глава Башкортостана. Радий Хабиров отметил, что природопользователи – это прежде всего партнёры республики и от работы промышленных предприятий, зависит экономическое и социальное благополучие региона. Поэтому с представителями промышленных предприятий прежде всего нужно выстраивать конструктивный диалог.
Глава республики назвал четыре ключевых направления по охране природы Башкортостана, которыми сегодня озабочены власти региона. Это уменьшение выбросов в атмосферу вредных веществ, загрязняющих сточные воды, ликвидация накопленных отходов и наведение порядка в сфере добычи полезных ископаемых.