В Башкирии появится мемориал в память о шахтерах рудника «Пионер»

В память о шахтёрах. В Сибае появится мемориал, посвященный погибшим в Амурской области горнякам. Об этом мэр города сообщил после встречи с близкими вахтовиков.

Я напомню, что на руднике «Пионер» под завалами оказались 13 шахтёров, пятеро из которых – из Башкортостана. Спасательная операция проводилась почти две недели, после чего её решили свернуть.