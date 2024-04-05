В Башкирии появится мемориал в память о шахтерах рудника «Пионер»

В память о шахтёрах. В Сибае появится мемориал, посвященный погибшим в Амурской области горнякам. Об этом мэр города сообщил после встречи с близкими вахтовиков.
Я напомню, что на руднике «Пионер» под завалами оказались 13 шахтёров, пятеро из которых – из Башкортостана. Спасательная операция проводилась почти две недели, после чего её решили свернуть.
По заключениям экспертов, проводить дальнейшие работы опасно в связи с вероятностью повторного обвала горной массы и затопления в подземных выработках. Рудник стал братской могилой для работающих на нём людей. Мемориал откроют в сквере Горняков-первопроходцев в микрорайоне Горном.