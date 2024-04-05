В Москве прошёл вечер Башкортостана

В Москве в рамках ежегодного культурно-благотворительного проекта «Шатёр Рамадана» прошел вечер Республики Башкортостан. Мероприятие организовали на Поклонной горе при Московской Мемориальной мечети.

В течение 30 дней священного месяца Рамадан исламское духовенство российских регионов и среднеазиатских государств проводит праздничный ужин — ифтар, где со сцены можно послушать выступления священнослужителей, а также посмотреть творческие номера артистов и профессиональных национальных коллективов.

Культурно-просветительская программа «Шатра Рамадана» в 2024 году составлена с учётом объявленного в России Года семьи. Многие мусульмане пришли на ифтар с детьми. Большинство из них посещают воскресную башкирскую школу, где не только изучают родной язык, но и готовят различные номера для выступлений.