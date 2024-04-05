В Уфе прошёл конкурс «Мисс Республика – 2024»

Мне кажется, что каждая девочка, которая участвует, она по-настоящему искренне хочет победить. Если бы я была жюри, я бы выбрала всех — все работают, все стараются, все большие умнички, но такая тяжелая работа как раз-таки только для жюри.

Радмила Асфандиярова, победительница конкурса «Мисс Республика-2024»