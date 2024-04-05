В Уфе прошёл конкурс «Мисс Республика – 2024»

В Уфе выбрали самую красивую девушку Башкортостана. Титул «Мисс Республика — 2024» завоевала 22-летняя уроженка Гафурийского района. После победы в финале регионального этапа она представит республику на конкурсе «Мисс Россия». Ранее студентка уфимского университета науки и технологий уже выигрывала конкурс красоты в своём учебном заведении.
Конкурс «Мисс республика» проводится уже в десятый раз. Он стал частью Года молодежи, объявленного Всемирным курултаем башкир. Финалистки соревнования — это представительницы разных районов республики. Чтобы оказаться в финале, они проходят большой путь. Жюри оценивают не только внешность красавиц, но также их навыки и интеллектуальные данные.