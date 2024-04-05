В Уфе прошёл конкурс «Мисс Республика – 2024»

В Уфе выбрали самую красивую девушку Башкортостана. Титул «Мисс Республика — 2024» завоевала 22-летняя уроженка Гафурийского района. После победы в финале регионального этапа она представит республику на конкурсе «Мисс Россия». Ранее студентка уфимского университета науки и технологий уже выигрывала конкурс красоты в своём учебном заведении.

Мне кажется, что каждая девочка, которая участвует, она по-настоящему искренне хочет победить. Если бы я была жюри, я бы выбрала всех — все работают, все стараются, все большие умнички, но такая тяжелая работа как раз-таки только для жюри.

Радмила Асфандиярова, победительница конкурса «Мисс Республика-2024»

Конкурс «Мисс республика» проводится уже в десятый раз. Он стал частью Года молодежи, объявленного Всемирным курултаем башкир. Финалистки соревнования — это представительницы разных районов республики. Чтобы оказаться в финале, они проходят большой путь. Жюри оценивают не только внешность красавиц, но также их навыки и интеллектуальные данные.

Мы очень ценим весь опыт, который мы здесь проходим, потому что подготовка идет на протяжении всего месяца. Мы проходим разные этапы, например, мы были в башкирской кухне, где у нас проверяли, насколько хорошо мы умеем готовить, спортивные этапы.

Карина Таксанова, участница конкурса «Мисс Республика-2024»

Изначально было подано больше 150 заявок. Далее мы отбирали уже на очный кастинг, на очном кастинге выбрали 20 финалисток, которые попали в полуфинал, и уже на полуфинале мы выбрали 10 суперфиналисток.

Луиза Закирьянова, организатор регионального конкурса
Уфимская волна
БАШКОРТТАР-БСТ