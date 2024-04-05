В Башкирии мужчина в бане убил сожительницу

В селе Михайловка произошло жуткое убийство. Подробности сообщили в пресс-службе местного суда.
В ноябре прошлого года между сожителями произошла ссора. В порыве гнева мужчина начал избивать женщину по голове, шее, груди и другим частям тела. Конфликт случился в бане – после этого мужчина занёс сожительницу в дом.
Несчастной был причинён тяжкий вред здоровью, который стал причиной её смерти. Свою вину мужчину признал, в содеянном раскаялся. Суд приговорил его к 8 годам в исправительной колонии строгого режима.