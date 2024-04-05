БСК снизила объем атмосферных выбросов более чем на 217 тонн

В Уфе состоялось совещание, посвященное экологическому мониторингу промышленных предприятий. Башкирия, как регион с развитой промышленной сферой, остро нуждается в бережном отношении к окружающей среде.
Правительство и руководство предприятий ведут планомерную совместную работу. Так, глава республики назвал ключевые направления в природоохранной сфере. Среди них – выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, сточных вод. В ходе совещания о реализуемых природоохранных мероприятиях рассказали представители Башкирской содовой компании (БСК).
Радий Хабиров отметил, что компания выправляет экологическую ситуацию, которая складывалась десятилетиями. Он указал на то, что БСК в 2023 году подписала соглашение о снижении выбросов. Она взяла обязательство снизить общий объем загрязняющих веществ в 2023-2030 гг. более чем на 5700 тонн.
Представители БСК рассказали, что сделано год спустя, каковы планы на ближайшую перспективу. В частности, утверждена программа оснащения автоматическими средствами измерения, техническими средствами фиксации и передачи информации производства «Сода», где имеется 21 стационарный источник выбросов. В 2024-2025 гг. планируется завершить проектные работы, в 2026-2028 гг. планируется поэтапное завершение монтажных работ и начало эксплуатации.
Для очистки воздуха плазменно-каталитическим методом на производстве «Сода» испытана тестовая установка «Ятаган». Она нуждается в доработке, поскольку испытания показали недостаточное снижение концентрации оксида углерода в отходящем газе после ПГКл-2. Повторные испытания запланированы на май текущего года. Кроме того, здесь продолжается обновление оборудования. В части технического перевооружения стадии дегазации ПВХ работа выполнена на 74%, техническое перевооружение узлов ректификации и синтеза произведено на 30%. По другим направлениям (модернизация газоочистного оборудования, систем аспирации, замена колонного оборудования) готовность составляет 12-16%.
Компания получила комплексное экологическое разрешение (КЭР) по производству «Сода». Это документ, выдаваемый Росприроднадзором, содержит обязательные для выполнения требования в области охраны окружающей среды. По производству «Каустик» идет доработка КЭР в соответствии с замечаниями минпромторга. Повторно подать заявление планируется до 27 апреля.
Как отметили в БСК, в 2023 году профинансированы природоохранные мероприятия на общую сумму 791,8 млн рублей. Это позволило снизить совокупный объем загрязнений на 217,6 тонны или 100% от запланированного. В 2024 году на природоохранные цели заложено 2,33 млрд рублей.