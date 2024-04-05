БСК снизила объем атмосферных выбросов более чем на 217 тонн

Для очистки воздуха плазменно-каталитическим методом на производстве «Сода» испытана тестовая установка «Ятаган». Она нуждается в доработке, поскольку испытания показали недостаточное снижение концентрации оксида углерода в отходящем газе после ПГКл-2. Повторные испытания запланированы на май текущего года. Кроме того, здесь продолжается обновление оборудования. В части технического перевооружения стадии дегазации ПВХ работа выполнена на 74%, техническое перевооружение узлов ректификации и синтеза произведено на 30%. По другим направлениям (модернизация газоочистного оборудования, систем аспирации, замена колонного оборудования) готовность составляет 12-16%.