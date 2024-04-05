Глава Башкирии озвучил ключевые направления в сфере охраны природы

Сегодня, 5 апреля, в Уфе состоялось совещание, посвящённое вопросам экологического мониторинга на промышленных предприятиях Башкирии. Глава республики назвал четыре ключевых направления в сфере охраны природы.
Второй вопрос, вызывающий озабоченность у властей республики, – загрязняющие сточные воды. По ним регион находится на 17 месте в стране. Основная их часть приходится на «Башкирскую содовую компанию».
До конца 2024 года предприятия должны получить комплексное экологическое разрешение. Этот документ выдается Росприроднадзором юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, которые ведут хозяйственную и другую деятельность на объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду, и содержит обязательные для выполнения требования в области охраны окружающей среды.
Пока в республике такие разрешения получили только восемь юрлиц и порядка 15 заявок находится на рассмотрении.
Еще одно направление - это ликвидация накопленного вреда окружающей среде.
В республике также начата работа по наведению порядка в сфере добычи полезных ископаемых.