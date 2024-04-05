Глава Башкирии озвучил ключевые направления в сфере охраны природы

Первое – выбросы в атмосферу загрязняющих веществ. По их объему мы – седьмые в стране. Здесь высока доля химических и нефтехимических предприятий Уфы, Стерлитамака и Салавата. Мы этот вопрос разбирали неоднократно. Что плохо? Люди, безусловно, жалуются на загазованность. Это носит довольно постоянный характер. Автоматизированные станции контроля на этих предприятиях, контроля загрязнения атмосферы, фиксируют превышение по ряду показателей, что, безусловно, конечно, нехорошо. Сейчас в рамках регионального мониторинга в Стерлитамаке мы установили уже три таких станции, в Салавате – две. То, о чем договорились в этой части, мы, по крайней мере, выполнили. Еще в 2021 году, когда вы приезжали, был согласован ряд наших решений. Что сделано на этот момент? Между Минприроды России, Росприроднадзором, правительством республики и предприятиями «Башкирская содовая компания», «Газпром нефтехим Салават», а также Стерлитамакским нефтехимическим заводом «Синтез-Каучук» были подписаны соглашения по снижению выбросов. Есть определенная дорожная карта, по которой мы должны идти. В соответствии с этим соглашением предприятия уже в прошлом году направили на цели предотвращения загрязнения 1,7 миллиарда рублей. В этом году мы воочию видим очевидные результаты, поскольку завершается техническое перевооружение стадии дегазации поливинилхлорида на БСК, а также реконструкция очистных сооружений на «Газпром нефтехим Салавате». Словом, как мы договорились, согласно нашей дорожной карте до 2030 года объем инвестиций именно в сферу борьбы с загрязнением будет доходить до 14 миллиардов рублей. Это серьезные деньги, которые, на наш взгляд, приведут к ощутимому эффекту. По крайней мере, можем сказать, что сокращение выбросов на четверть - неплохой показатель, и дальше будет хорошее движение.

Радий Хабиров, Глава Башкирия