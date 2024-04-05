Глава Башкирии озвучил ключевые направления в сфере охраны природы

Сегодня, 5 апреля, в Уфе состоялось совещание, посвящённое вопросам экологического мониторинга на промышленных предприятиях Башкирии. Глава республики назвал четыре ключевых направления в сфере охраны природы.

Фото №1 - Глава Башкирии озвучил ключевые направления в сфере охраны природы

Первое – выбросы в атмосферу загрязняющих веществ. По их объему мы – седьмые в стране. Здесь высока доля химических и нефтехимических предприятий Уфы, Стерлитамака и Салавата. Мы этот вопрос разбирали неоднократно. Что плохо? Люди, безусловно, жалуются на загазованность. Это носит довольно постоянный характер. Автоматизированные станции контроля на этих предприятиях, контроля загрязнения атмосферы, фиксируют превышение по ряду показателей, что, безусловно, конечно, нехорошо. Сейчас в рамках регионального мониторинга в Стерлитамаке мы установили уже три таких станции, в Салавате – две. То, о чем договорились в этой части, мы, по крайней мере, выполнили. Еще в 2021 году, когда вы приезжали, был согласован ряд наших решений. Что сделано на этот момент? Между Минприроды России, Росприроднадзором, правительством республики и предприятиями «Башкирская содовая компания», «Газпром нефтехим Салават», а также Стерлитамакским нефтехимическим заводом «Синтез-Каучук» были подписаны соглашения по снижению выбросов. Есть определенная дорожная карта, по которой мы должны идти. В соответствии с этим соглашением предприятия уже в прошлом году направили на цели предотвращения загрязнения 1,7 миллиарда рублей. В этом году мы воочию видим очевидные результаты, поскольку завершается техническое перевооружение стадии дегазации поливинилхлорида на БСК, а также реконструкция очистных сооружений на «Газпром нефтехим Салавате». Словом, как мы договорились, согласно нашей дорожной карте до 2030 года объем инвестиций именно в сферу борьбы с загрязнением будет доходить до 14 миллиардов рублей. Это серьезные деньги, которые, на наш взгляд, приведут к ощутимому эффекту. По крайней мере, можем сказать, что сокращение выбросов на четверть - неплохой показатель, и дальше будет хорошее движение.

Радий Хабиров, Глава Башкирия 

Второй вопрос, вызывающий озабоченность у властей республики, – загрязняющие сточные воды. По ним регион находится на 17 месте в стране. Основная их часть приходится на «Башкирскую содовую компанию».

Я хотел сказать, что предприятие поэтапно выправляет сложившуюся экологическую ситуацию. Она создавалась не годами, а десятилетиями. И это наследство для современного менеджмента компании, конечно, определённый вызов. Тем не менее, быть может, забегая вперёд, скажу, что именно Башкирская содовая компания уже обратилась и получила комплексное экологическое разрешение. За что ей большое спасибо.

Радий Хабиров, Глава Башкирия 

До конца 2024 года предприятия должны получить комплексное экологическое разрешение. Этот документ выдается Росприроднадзором юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, которые ведут хозяйственную и другую деятельность на объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду, и содержит обязательные для выполнения требования в области охраны окружающей среды.

Пока в республике такие разрешения получили только восемь юрлиц и порядка 15 заявок находится на рассмотрении.

Ситуация не очень хорошая. Если надо, давайте проведем отдельное совещание. Коллегам скажем, что надо проявлять инициативу. Здесь Росприроднадзор не будет ходить за вами, они терпеливо будут ждать, когда вы к ним придете, потом соответственно будет исследовать документы, вам вернут их, скорее всего, на доработку, а там уже значит прозвенит звонок и наступит 1 января 2025 года. А там штрафы вырастут в сто раз.

Радий Хабиров, Глава Башкирия 

Еще одно направление - это ликвидация накопленного вреда окружающей среде.

Акции БСТ

Здесь два момента. Первое. С 2019 года мы по-честному заявили все наши свалки, и были по ним первыми в Российской Федерации. Это была честная игра. За это время мы ликвидировали более 3000 свалок. Данный показатель мы сейчас существенно улучшили своими силами. Но есть 91 крупная свалка. Мы их заявили на федеральный проект «Генеральная уборка». Без федеральной поддержки нам будет очень сложно их ликвидировать. Они носят очень масштабный характер. И здесь, конечно, мы просили бы Вас оказать нам содействие.

Радий Хабиров, Глава Башкирия 

В республике также начата работа по наведению порядка в сфере добычи полезных ископаемых.

В частности, добыча золота россыпным способом вызвала у населения республики жесточайшее отторжение. Не потому, что население против добычи, а потому что эта добыча велась совсем не должным образом – начиная с нарушения лицензии. И здесь я хотел поблагодарить наше управление Росприроднадзора. Почему? Потому что мы тут же скоординировались, создали межведомственную комиссию, где представлены многие ведомства и правоохранительные в том числе. Благодаря этой слаженной работе мы существенно поправили ситуацию. На сегодняшний день 13 лицензий были отозваны. На мой взгляд, это интересная практика. Несомненно, мы здесь видим успех. Эту работу мы будем продолжать.

Радий Хабиров, Глава Башкирия 
Волна
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями