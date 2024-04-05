В Уфе открылась выставка, посвященная Марату Мигранову

В Уфе открылась выставка, посвященная автору знаменитой коллекции «Бабочки Башкортостана» Марату Мигранову. Её организовали в Национальном музее республики в канун его дня рождения.

В экспозиции научные труды, фотографии, оборудование и 10 больших энтомологических коробок, включающих материалы более чем сорокалетних исследований на территории республики. Научные труды известного ученого посвящены изучению и охране насекомых Южного Урала.

Маратом Миграновым выявлено более 190 видов дневных бабочек республики. Описано 10 новых форм и подвидов, а также один новый для мировой науки вид. Он — автор более сотни статей о животном мире. С первых дней создания Красной книги Башкортостана ученый принимал активное участие. Благодаря известному зоологу и энтомологу в Красную книгу республики впервые были включены насекомые.