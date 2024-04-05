Уфу ждет масштабное обновление медучреждений

С 2024 года в Башкирии стартует республиканская программа модернизации поликлиник Уфы. Такое распоряжение дал руководитель региона Радий Хабиров.

В интервью телеканалу БСТ замминистра здравоохранения Башкирии Динара Еникеева пояснила: такая программа — настоящий подарок к 450-летию башкирской столицы. Башкирская столица давно нуждалась в модернизации медучреждений.

Что понимается под модернизацией? По словам Еникеевой, это полный цикл работ: ремонт, техническое переоснащение и многое-многое другое. В общей сложности за 6 лет планируется обновить 118 учреждений. К участию в программе планируется привлечь и частных инвесторов. При этом учреждения, которые не нуждаются в ремонте, все равно получат новейшее оборудование.

Представитель Минздрава Башкирии добавила, что параллельно с этим будет активно идти закупка новых транспортных средств для перевозки пациентов.

Жители города могут не переживать из-за возможных неудобств в связи с модернизацией: у каждой поликлиники есть достаточное количество филиалов. На время ремонта пациентов переведут в них.