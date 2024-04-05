Предприятия Башкирии должны получить экологическое разрешение до конца года

Ближайшие два года станут переломными в вопросах экологии. Все промышленные предприятия должны до конца 2024 года получить комплексное экологическое разрешение. Иначе их ждут огромные штрафы. Вопросы проведения экомониторинга на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, обсудили сегодня в Южно-Уральском межрегиональном управлении Росприроднадзора, где прошло совещание с участием Главы Башкортостана.

Главу республики знакомят с работой филиала «Центра лабораторного анализа и технических измерений». Подведомственное Росприроднадзору учреждение занимается исследованием сточных и природных вод, почвы и отходов. Отсюда же будет в онлайн-режиме вестись мониторинг промышленных предприятий на превышение ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Датчики контроля в ближайшем будущем планируют устанавливать непосредственно на источниках выбросов.

После ознакомления с работой Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Радий Хабиров вместе с коллегами из различных министерств и ведомств, а также представителями крупных промышленных предприятий региона обсудили проведение экомониторинга объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Главный вопрос — получение промышленными предприятиями комплексного экологического разрешения.

Мы очень тесно взаимодействуем с Росприроднадзором в сфере охраны окружающей среды, есть определённые итоги. Нам нужно и дальше объединять усилия, потому что 2024–2025 годы будут в некотором смысле переломными в вопросах экологии, в части принятия решений по загрязнению воздуха, сточных вод, атмосферных выбросов. Поэтому сегодня на совещании обсудим наши задачи в этом направлении. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Мы очень тесно взаимодействуем с Росприроднадзором в сфере охраны окружающей среды, есть определённые итоги. Нам нужно и дальше объединять усилия, потому что 2024-2025 годы будут в некотором смысле переломными в вопросах экологии, в части принятия решений по загрязнению воздуха, сточных вод, атмосферных выбросов. Поэтому сегодня на совещании обсудим наши задачи в этом направлении.­­

Уйти от этого будет невозможно. Федеральный закон требует: все объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, а таковых в республике более 3,5 тысяч, обязаны получить комплексное экологическое разрешение. Иначе за причиненный природе ущерб придется платить в десятки раз больше. К примеру, для нефтяных компаний вместо 4 миллионов рублей штраф будет составлять 240 миллионов.

Для получения заветного документа предприятия первым делом должны будут представить проект того, как они собираются снизить негативное воздействие на окружающую среду от своей деятельности. В совещании в формате видеоконференции принимала участие и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Одной из болевых точек в регионе Светлана Радионова назвала вопрос с «Уфахимпромом». Его территория требует рекультивации. Эта работа должна начаться уже в ближайшем будущем.

В целом глава республики назвал четыре ключевых направления по охране природы Башкортостана, которыми сегодня озабочены власти региона. Это уменьшение выбросов в атмосферу вредных веществ, загрязняющих сточных вод, ликвидация накопленных отходов и наведение порядка в сфере добычи полезных ископаемых.