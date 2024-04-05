Радий Хабиров поздравил Ространснадзор по ПФО с 20-летием

Радий Хабиров поздравил коллектив Межрегионального управления Ространснадзора по ПФО с 20-летием ведомства. В прошлом году число в ведомстве провели на 17,5% больше проверок на транспорте, было вынесено 4,5 тыс. постановлений об административных правонарушениях.
Главе республики показали, как проводят весовой контроль автомобилей. С 1 по 30 апреля действуют сезонные ограничения. Это необходимо для того, чтобы сохранить дороги во время весенней распутицы и предотвратить их разрушение. Размер штрафов за превышение разрешённых параметров для юридических лиц составляет от 250 до 400 тысяч рублей.
Как отметил Радий Хабиров на торжественном мероприятии, в Башкортостане большое внимание уделяют развитию транспортной отрасли, сокращению аварийности и смертности на дорогах. За последние пять лет благодаря совместной работе в регионе удалось снизить показатели травматизма и гибель людей на дорогах. Также глава республики выразил слова благодарности ветеранам Ространснадзора и пожелал сотрудникам регионального управления новых достижений и успехов в ответственной службе на благо республики.