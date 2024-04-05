Радий Хабиров поздравил Ространснадзор по ПФО с 20-летием

Радий Хабиров поздравил коллектив Межрегионального управления Ространснадзора по ПФО с 20-летием ведомства. В прошлом году число в ведомстве провели на 17,5% больше проверок на транспорте, было вынесено 4,5 тыс. постановлений об административных правонарушениях.

Главе республики показали, как проводят весовой контроль автомобилей. С 1 по 30 апреля действуют сезонные ограничения. Это необходимо для того, чтобы сохранить дороги во время весенней распутицы и предотвратить их разрушение. Размер штрафов за превышение разрешённых параметров для юридических лиц составляет от 250 до 400 тысяч рублей.

Наши ветераны на протяжении многих лет работали слаженно, во взаимодействии со многими структурами, расширяли полномочия службы. Сегодня наше территориальное управление ведёт надзор и в Оренбургской области. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан