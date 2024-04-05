Предпринимателям Башкирии рассказали о мерах господдержки

Круглый стол по вопросам учета и регистрации недвижимости состоялся в центральном офисе МФЦ «Мои документы». На встрече рассказали, что существуют возможности уточнить границы земельного участка, подав заявку в личном кабинете на портале Росреестра. А на «Госуслугах» можно зарегистрировать права на жилой или садовый дом. Электронная цифровая подпись для этого не требуется.

Электронные заявления рассматриваются в течение одного рабочего дня. Если документы подаются в бумаге через офисы МФЦ, срок регистрации составляет всего 2–3 рабочих дня. Также для заявителей доступна возможность получения онлайн-выписки на портале «Госуслуги».

Марина Мартынова, заместитель руководителя Управления Росреестра по Республике Башкортостан.

Подобный круглый стол — не первый. Встречи с участием предпринимателей, представителей органов власти и общественных организаций проводятся ежеквартально. На них обсуждают не только вопросы недвижимости. На повестку дня выносят актуальные вопросы: такие, как защита прав предпринимателей, развитие инвестиционных проектов и бизнеса.

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