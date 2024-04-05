Предпринимателям Башкирии рассказали о мерах господдержки

Круглый стол по вопросам учета и регистрации недвижимости состоялся в центральном офисе МФЦ «Мои документы». На встрече рассказали, что существуют возможности уточнить границы земельного участка, подав заявку в личном кабинете на портале Росреестра. А на «Госуслугах» можно зарегистрировать права на жилой или садовый дом. Электронная цифровая подпись для этого не требуется.