Предпринимателям Башкирии рассказали о мерах господдержки

Круглый стол по вопросам учета и регистрации недвижимости состоялся в центральном офисе МФЦ «Мои документы». На встрече рассказали, что существуют возможности уточнить границы земельного участка, подав заявку в личном кабинете на портале Росреестра. А на «Госуслугах» можно зарегистрировать права на жилой или садовый дом. Электронная цифровая подпись для этого не требуется.
Подобный круглый стол — не первый. Встречи с участием предпринимателей, представителей органов власти и общественных организаций проводятся ежеквартально. На них обсуждают не только вопросы недвижимости. На повестку дня выносят актуальные вопросы: такие, как защита прав предпринимателей, развитие инвестиционных проектов и бизнеса.