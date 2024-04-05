В Уфе прошла конференция «Лига молодых офтальмологов»

В Уфе молодым хирургам предоставили возможность показать свой опыт на международной конференции «Лига молодых офтальмологов». В Уфе молодым хирургам предоставили возможность показать свой опыт на международной конференции «Лига молодых офтальмологов».

Они провели операции: одна — по удалению катаракты по новым технологиям, вторая — по закрытию сквозного макулярного разрыва сетчатки глаза. За процессом наблюдали студенты и врачи в режиме онлайн. По сравнению с другими хирургическими методиками, эти операции имеют немало преимуществ: никакого дискомфорта, высокая надежность и быстрые результаты, которые заметны уже через несколько часов после процедуры. Такой способ лечения с использованием инновационных технологий позволяет избавиться от заболевания навсегда и предотвратить слепоту.

Впервые в рамках конференции провели WETLAB по кросслинкингу роговицы. Этот метод используют для укрепления роговицы. Обучение включало в себя лекцию об этапах проведения операции и отработку практических навыков. Организовали и мастер-класс по диагностике синдрома сухого глаза на новом офтальмологическом оборудовании.