В Уфе прошла конференция «Лига молодых офтальмологов»

В Уфе молодым хирургам предоставили возможность показать свой опыт на международной конференции «Лига молодых офтальмологов». В Уфе молодым хирургам предоставили возможность показать свой опыт на международной конференции «Лига молодых офтальмологов».
Они провели операции: одна — по удалению катаракты по новым технологиям, вторая — по закрытию сквозного макулярного разрыва сетчатки глаза. За процессом наблюдали студенты и врачи в режиме онлайн. По сравнению с другими хирургическими методиками, эти операции имеют немало преимуществ: никакого дискомфорта, высокая надежность и быстрые результаты, которые заметны уже через несколько часов после процедуры. Такой способ лечения с использованием инновационных технологий позволяет избавиться от заболевания навсегда и предотвратить слепоту.
Впервые в рамках конференции провели WETLAB по кросслинкингу роговицы. Этот метод используют для укрепления роговицы. Обучение включало в себя лекцию об этапах проведения операции и отработку практических навыков. Организовали и мастер-класс по диагностике синдрома сухого глаза на новом офтальмологическом оборудовании.
На самой конференции свои доклады презентовали 26 молодых специалистов из России, стран СНГ и зарубежья. Тематика конференции охватила все разделы офтальмологии и проходила в гибридном формате. К онлайн-трансляции могли подключиться все зарегистрированные участники.