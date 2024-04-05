В парках Уфы стартовали субботники

Так в сквере Михалёва начали прививать плодово-ягодные насаждения. Парк имени знаменитого хоккейного тренера имеет большое значение для аграрного университета, ведь Сергей Михалёв был его выпускником.
При вузе имеется научно-консультационный центр, где проводятся лекции, мастер-классы и практические занятия для студентов в сфере растениеводства. Кроме того, там выращивают саженцы с закрытой корневой системой.
Мероприятия по экологическому благоустройству парков проводятся администрацией Октябрьского района Уфы совместно с Башкирским аграрным университетом. Кроме того, прививание плодово-ягодных насаждений планируется провести не только в уфимских парках, но и в других городах и районах республики.