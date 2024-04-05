В Уфе стартовал международный фестиваль «Розовая пантера»

В Уфе стартовал международный фестиваль джазового искусства «Розовая пантера». Башкирская филармония соберёт лучших исполнителей из России, Турции и Камеруна. Форум давно стал культурным брендом джазовой Уфы. На открытии фестиваля побывала и наша съёмочная группа.

«Розовая пантера» – культурный бренд джазовой Уфы! Именно 80-е годы стали началом развития джазового движения в столице. Ежегодно Большой зал Башкирской филармонии на несколько дней превращается в джазовую Мекку.

Фестиваль «Розовая пантера» первоначально не имел такого колоритного, звучного имени — его он приобрел в 2005 году. С 2006 года художественным руководителем проекта стал выпускник Кёльнской консерватории, саксофонист, композитор и аранжировщик, народный артист Башкортостана Олег Касимов.

Сегодня столица в 27-й раз знакомит слушателей с зарубежным и российским джазовым искусством. Слово «международный» в названии фестиваля — не просто дань традиции. Несмотря ни на что, международное участие всегда значительно. В этом году своё творчество представила вокалистка из Турции, «первая леди турецкого джаза» Сибель Кёсе. Она выступала на мировых джазовых фестивалях, завоевала первую премию на Международном конкурсе вокалистов в Польше.

Когда мне было 13 лет, я всегда слушала записи композиций Эллы Фицджеральд и мечтала стать джазовой певицей. Спустя столько лет, выходя на сцену, я до сих пор мечтаю стать, как Элла, и петь, как она. Сибель Кёсе, турецкая джазовая певица

За эти годы на фестивале традиционно своё джазовое искусство представляли именитые гости из-за рубежа. Принимали участие и наши земляки — известные джазмены Марат Юлдыбаев, Олег Киреев, трио Ирины Остин.