В Уфе продолжается первенство России по спортивной гимнастике

Сегодня прошли финалы в личном многоборье у юниоров. Участники вновь выступили во всех упражнениях. О самых непростых из них, а также о победителях и призерах соревнований подробнее далее.

В финалы личного многоборья попали 24 сильнейших спортсмена по программам кандидатов в мастера спорта и по мастерам спорта России. Им, также как и в квалификации, предстояло выполнить 6 упражнений. При этом баллы, которые участники набрали в первый день соревнований, суммировались с оценками в финале многоборья.

Гимнастика — непредсказуемый вид спорта. И победа в квалификации не дает гарантии на медали в финальных состязаниях. Так Дмитрий Ефимов, представляющий Новгородскую область, лидировал на протяжении двух соревновательных дней, но по итогам всех 12-ти упражнений стал вторым.

Единственный представитель республики по юниорам - Глеб Редькин в финалах какое-то время был на второй строчке в общем зачете. Но оценки за опорный прыжок и выступление на параллельных брусьях не позволили ему остаться в пятерке сильнейших. в итоге он занял 10-ое место.

Александр Васильев из Обнинска, напротив, поднялся на 8 позиций и стал победителем первенства России в личном многоборье. Он опередил серебряного призера турнира на две десятых балла.

По программе мастеров спорта России победу одержал Арсений Духнов из Москвы. На сегодня первенство страны по спортивной гимнастике — одно из самых значимых состязаний для ребят этой возрастной группы. Под стать участникам соревнований и судьи.