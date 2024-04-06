В Башкирии мужчина удерживал девушку взаперти

Оказалось, девушка познакомилась в интернете с мужчиной. После недолгого общения она приехала к новому знакомому в гости. Они употребили наркотики, после чего мужчина начал вести себя агрессивно. Он закрыл дверь, забрал ключи и начал угрожать гостье ножом. Девушке удалось связаться с друзьями, которые и обратились в полицию.