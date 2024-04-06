В Башкирии юный автомобилист устроил дрифт перед мэрией

В Нефтекамске юный автомобилист устроил дрифт прямо перед зданием городской администрации. Подробности рассказали в ГИБДД региона.

Фото №1 - В Башкирии юный автомобилист устроил дрифт перед мэрией

19-летний парень на ВАЗ-2107 катался вокруг памятника Ленину, периодически позволяя машине уйти в занос. При этом на лобовом стекле юный водитель написал вызывающую надпись: «Ищу ДПС».

Парня задержали. Против нарушителя составили 6 административных материалов, в том числе за незаконную тонировку, изменения в конструкции автомобиля и отсутствие ремня безопасности.

Фото: ГИБДД РБ. 

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