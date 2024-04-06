В Башкирии юный автомобилист устроил дрифт перед мэрией

В Нефтекамске юный автомобилист устроил дрифт прямо перед зданием городской администрации. Подробности рассказали в ГИБДД региона.

19-летний парень на ВАЗ-2107 катался вокруг памятника Ленину, периодически позволяя машине уйти в занос. При этом на лобовом стекле юный водитель написал вызывающую надпись: «Ищу ДПС».