В Башкирии юный автомобилист устроил дрифт перед мэрией

В Нефтекамске юный автомобилист устроил дрифт прямо перед зданием городской администрации. Подробности рассказали в ГИБДД региона.
19-летний парень на ВАЗ-2107 катался вокруг памятника Ленину, периодически позволяя машине уйти в занос. При этом на лобовом стекле юный водитель написал вызывающую надпись: «Ищу ДПС».
Парня задержали. Против нарушителя составили 6 административных материалов, в том числе за незаконную тонировку, изменения в конструкции автомобиля и отсутствие ремня безопасности.
Фото: ГИБДД РБ.