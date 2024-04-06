Телеканал БСТ в зоне СВО угостил бойцов бишбармаком

В священный месяц Рамадан жители республики не забывают о своих земляках. Наша съемочная бригада доставила свежее мясо и угостила бишбармаком бойцов на отдыхе.
Мусульманская семья из Кармаскалинского района специально для военнослужащих прислала мясо. В священный месяц Рамазан мясо халяльное. Бульон будет сварен наваристым. Мясо залили водой, и, пока команда БСТ была на съёмках, военнослужащий «Череп» приготовил шурпу.
В местах временной дислокации военнослужащие отдыхают после возвращения с передовой. Подразделения материального обеспечения создают для бойцов атмосферу, приближенную к домашним условиям.
Последний, финальный этап – это лапша, сделанная на шести яйцах. Много не нужно лапши, иначе превратится в кашу. Но раз прислали местные жители, то нужно положить достаточно. Получилось очень вкусно!
Петух взрослый – местный, две большие курицы-несушки тоже местные. А эти – юные, вчера на рынке приобрели, с Республики Башкортостан оказались.