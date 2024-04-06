Телеканал БСТ в зоне СВО угостил бойцов бишбармаком

В священный месяц Рамадан жители республики не забывают о своих земляках. Наша съемочная бригада доставила свежее мясо и угостила бишбармаком бойцов на отдыхе.

Мусульманская семья из Кармаскалинского района специально для военнослужащих прислала мясо. В священный месяц Рамазан мясо халяльное. Бульон будет сварен наваристым. Мясо залили водой, и, пока команда БСТ была на съёмках, военнослужащий «Череп» приготовил шурпу.

В местах временной дислокации военнослужащие отдыхают после возвращения с передовой. Подразделения материального обеспечения создают для бойцов атмосферу, приближенную к домашним условиям.

Укроп, петрушка, зелень. Здесь ещё на перспективу огурцы, помидоры, семена уже закуплены. Для того чтобы к 9 мая свежая зелень на каждый стол.Петух взрослый – местный, две большие курицы-несушки тоже местные. А эти – юные, вчера на рынке приобрели, с Республики Башкортостан оказались. позывной «Пикуль», военнослужащий полка «Башкортостан»

Последний, финальный этап – это лапша, сделанная на шести яйцах. Много не нужно лапши, иначе превратится в кашу. Но раз прислали местные жители, то нужно положить достаточно. Получилось очень вкусно!

Большое спасибо за поддержку, которая здесь необходима. позывной «Ваха», военнослужащий полка «Башкортостан»

Хотел бы передать привет всему Абзелиловскому району. Позывной «Хусейн»